Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Polisler İçin Pedal Çevirdi

Lise Öğrencileri Polisler İçin Pedal Çevirdi

50 dakika önce

Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıldönümünü kutlamak için bisiklete bindiler.

Lise Öğrencileri Polisler İçin Pedal Çevirdi, System.String[]
Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıldönümünü kutlamak için bisiklete bindiler. 10 öğretmen 100 öğrenci 6 kilometreye yakın pedal çevirdi.

Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Polis Teşkilatı kuruluşunun 174. Yıldönümü nedeniyle öğrenciler ilk olarak dev bayrak açtılar. Bayrak açan 100'e yakın öğrenci ardından bisikletlerine binerek polis eskortu eşliğinde Aydınpınar Köyüne kadar gidip tekrar okula döndüler.

Arsal Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İlhan, amaçlarının polisin önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek "Polis teşkilatının kuruluşunun 174. münasebeti ile Polisimizin toplumdaki önemini, yerini ve farkındalığını hissettirmek aynı zamanda öğrencilerimizi bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla bir bisiklet turu etkinliği düzenledik. Bizlere bu etkinlikte de yalnız bırakmayan polislerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:20 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Polisler İçin Pedal Çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]