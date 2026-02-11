Lise ve ortaokul öğrencileri 15 Temmuz'u yarışmalardaki eserleriyle anlatacak - Son Dakika
Lise ve ortaokul öğrencileri 15 Temmuz'u yarışmalardaki eserleriyle anlatacak

11.02.2026 16:06
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlamına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla farklı kategorilerde düzenleyeceği yarışmalarda öğrenciler, demokrasi ve milli birlik bilincini eserlerine yansıtacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık himayesinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle, öğrencilerde demokrasi bilincini güçlendirmek, milli iradeye ve bağımsızlığa duyulan bağlılığı pekiştirmek ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlenecek.

Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri içselleştirmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde millet iradesine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin unutulmaması, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenecek yarışmalarla şehitlerin hatıralarına saygı ve şehit ailelerine vefa bilincinin yaşatılması amaçlanıyor.

Ortaokul ve liseler için farklı yarışma kategorileri bulunuyor

Yarışmalar kapsamında ortaokul öğrencileri "resim", "şiir yazma" ve "birlik öyküleri yazma", lise öğrencileri için "kısa film", "kahramanlık türkü ve ezgileri koro", "afiş ve slogan", "fotoğraf", "şiir yazma" ve "birlik öyküleri yazma" kategorilerinde eserlerini ortaya koyacak.

Öğrencilerin hazırladığı eserler, okul müdürlüklerine teslim edilecek. Yarışmalar okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye finali aşamalarını kapsayacak şekilde kademeli olarak yürütülecek. Türkiye finali aşaması, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Sonuçlar, 13-30 Nisan'da ilan edilecek

Yarışmalar sonucunda il, bölge ve Türkiye finali aşamalarında dereceye giren öğrenciler ve ekipler, çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Türkiye finalinde başarı gösteren öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'da ödül töreni düzenlenecek.

Sonuçlar, 13-30 Nisan'da ilan edilecek.

Kaynak: AA

