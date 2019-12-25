Liseliler atık malzemelerden oyuncak yaparak harçlıklarını çıkarıyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lise öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerden oyuncak üreterek harçlıklarını çıkarıyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ile öğrencileri tarafından başlatılan çalışma kapsamında, mobilya atölyelerinden atık kumaş, sünger, ip ve çeşitli atık malzemeler toplanıyor.

Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklar, bu malzemelerle Çocuk Gelişim Bölümünce üretilerek, firmalara talep doğrultusunda satılıp döner sermaye yöntemiyle gelir elde ediliyor.

Okul Müdürü Fatma Doğlar Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, topladıkları atıkları lisede oluşturdukları atölyeye getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin boş vakitlerinde, öğretmenleri gözetiminde tasarımlar yaptığını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bir okuluz. Son dönemde Müdürlüğümüz döner sermaye çalışmalarını çok destekliyor. Biz de bu doğrultuda geçen yıl döner sermaye işletmesini kurduk. Makine ve teçhizat temin ettik. Eylül itibarıyla siparişleri almaya başladık. Atölyemiz yoğun çalışıyor. Öğrencilerimiz hem eğitim alıyor hem de para kazanma imkanı buluyor."

Dağ, katalog hazırlayarak ürünlerini daha iyi tanıtacaklarını kaydetti.

"Aylık 250-300 lira kazanıyoruz"

Çocuk Gelişim Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Sıla Sağlam da tüm atıkları değerlendirerek ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti.

Grafik ve Fotoğraf Bölümü öğrencisi Kübra Demir ise öğretmenlerinin desteğiyle grafik ve tasarım öğrendiklerini anlattı.

Aylık 250-300 lira kazandıklarını dile getiren Demir, "Hem iş öğreniyoruz hem de okuyoruz. İleride üniversite okumasam bile iş imkanım çok fazla. Staj gördüğüm yerlerde kalıp çalışmaya devam edebilirim. Bölümümden memnunum." dedi.