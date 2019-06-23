Son Dakika Haberleri: Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi
Son Dakika Güncel Haber

Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde bir grup liseli genç, dağlık alanda hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yeniledi.

Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde bir grup liseli genç, dağlık alanda hava şartları nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yeniledi.
İznik ilçesi Şerefiye- Çampınar mahalleleri arasında bulunan 372 metre yüksekliğindeki 'Bayrak Tepe'nin zirvesine tırmanan liseli gençler, direkte bulunan Türk bayrağının yıpranmış olduğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen Canberk Okan ve arkadaşları, satın aldıkları bayrakla bir hafta sonra yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından parçalanmış bayrağı yenisiyle değiştirdi.
Gençlerin bu hareketi, gören vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
genç, bursa, iznik, türk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks otomobil, durağa böyle daldı Şehit ailesi, 10 yıl içinde 3'üncü kez evlat acısı yaşadı Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 11:36:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler, tepedeki Türk bayrağını yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]