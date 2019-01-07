Son Dakika Haberleri: Liselilere 'Zarafet' Eğitimi

Liselilere 'Zarafet' Eğitimi

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen huzur sohbetlerinde lise öğrencilere zarafet, etkili iletişim ve kişisel gelişim konularında eğitim verildi.

Liselilere 'Zarafet' Eğitimi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen huzur sohbetlerinde lise öğrencilere zarafet, etkili iletişim ve kişisel gelişim konularında eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin huzur sohbetleri etkinliği Gazeteci Sami Özey ve Zarafet Uzmanı Selda Boztepe'yi Fethiye Dörtçelik İmam Hatip Lisesi ile Yeşil Devlet Hatun Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşturdu. Seminerde öğrencilere eğitim hayatında doğru adım atmanın yolları, sorunsuz sosyal iletişim, çevreyle yapıcı etkileşim, doğru duruş ve yürüyüş, nezaket kuralları ve topluluk önünde kendini ifade edebilme konularında bilgiler aktarıldı.

Zarafetin bir sanat olduğunu söyleyen Gazeteci Sami Özey, eskiden önem atfedilen zarafetin günümüzde de git gide değer kazandığını ifade etti. Özey, seminerin katılımcılara güçlü iletişim ve kendine güvenme ile eğitim ve sosyal hayatta başarıya taşıyacak kimlik oluşturma hedeflerini kazandırdığını anlattı.

İletişim ve Zarafet Uzmanı Selda Boztepe ise beden dilinin doğru kullanımı, iletişimde ses tonunun önemi ve selamlaşma adabı konularında bilgiler verdi. Bir insanın konuşması, davranışı ve bakışıyla zarafet sanatını icra ettiğini söyleyen Selda Boztepe, samimi bir iletişim için nazik davranmak gerektiğini, karşı tarafın bu konuda ne düşündüğünün önemli olmadığını belirtti. Kişisel bakımın bir ortam için önemli olduğunu vurgulayan Boztepe, insanların görünüşüyle karşılanıp, bilgi ve kültürüyle uğurlandığını dile getirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

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