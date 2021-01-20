Liseyi 61 yaşında bitiren Miyase teyzenin hayali üniversitede ilahiyat okumak - Son Dakika

Hatay'ın Payas ilçesinde okuma azmiyle 61 yaşında liseyi bitirmenin sevincini yaşayan Miyase Polat, öğrenimini ilahiyat fakültesinde sürdürmek istiyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk, 2 torun sahibi 61 yaşındaki Miyase Polat, 9 yaşında başladığı ilkokuldan 47 yıl önce mezun oldu.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Polat, 2010'da kızı Ferdane Polat ile birlikte başladığı açık ortaokulu 2013'te bitirerek kızıyla aynı dönemde diploma almanın sevincini yaşadı.

Eğitimini sürdürmeye karar veren Polat, 2013'te kaydolduğu açık liseden kısa süre önce mezun oldu.

Çocukları ve torunlarının desteğiyle 61 yaşında lise eğitimini tamamlayan Polat'ın şimdiki hedefi ilahiyat fakültesine giderek üniversite eğitimi almak.

"Gayretim umarım gençlere ve çevremdekilere örnek olur"

Miyase Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının desteğiyle yıllar sonra yeniden eğitim hayatına atıldığını söyledi.

Zorlu da olsa ev işlerinden arta kalan zamanlarda ders çalıştığını belirten Polat, azimle derslerini geçtiği aktardı.

Her kitabın ilim olduğunu ifade eden Polat, "Çocuklar teşvik etti ben de baktım çocuklar okuyor, evde yalnız kalıyorum, kızımla birlikte ortaokula başladık. Bir süre kızımla hangimiz erken bitirecek diyerek yarış yaptık. Sınavları geçemediğimde canım sıkılıyordu ama o bile benim için mutluluk vericiydi. Çok şükür birlikte okuyarak liseyi bitirdim. Mutluyum, okumanın yaşı olmuyor. Eğitimimi buraya kadara getirdim inşallah virüsten kurtulursak üniversiteye başlayacağım. Bu gayretim umarım gençlere ve çevremdekilere örnek olur." diye konuştu.

Polat, ilahiyat fakültesini okuyup ilahiyatçı olmak istediğini de sözlerine ekledi.

"Annemin azmini takdir ediyorum"

Miyase Polat'ın kızı 35 yaşındaki Ferdane Polat da ilkokuldan sonra okula gitme şansının olmadığını, daha sonda açık öğretime kayıt yaptırdığını söyledi.

Israrı sonucu annesini yeniden okumaya teşvik ettiğini anlatan Polat, "Annem ilk önce çevrenin tepki göstereceğini düşündü ve 'bu yaştan sonra ne yapacağım' dedi. Sonra baktı güzel ve benimle birlikte sınav heyecanlarını yaşıyor kendisi de işin bir parçası oldu. Annemle birlikte sınav heyecanı yaşadık, azmini takdir ediyorum ve gurur duyuyorum, üniversiteye de devam etmesini istiyorum." dedi.

Payas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Koçulu ise Miyase Polat'ın başarılı bir şekilde açık liseyi bitirdiğini ve kendisine diplomasını takdim ettiklerini söyledi.

Miyase Polat'ın başarısının gençlere örnek olacağını dile getiren Koçulu, üniversite hazırlıklarına başlamasının da kendileri için sevindirici olduğunu kaydetti.