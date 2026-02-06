Litvanya, AB'den Rusya'ya İddialı Yaptırımlar Bekliyor

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Avrupa Birliğinin (AB) kabul etmeye hazırlandığı Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin "iddialı" olmasını umduğunu söyledi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) konuşan Budrys, Rusya üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini belirtti.

ABD'ye yönelik tüm eleştiri ve hayal kırıklıklarına rağmen Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda AB'den daha fazlasını yaptığına dikkati çeken Budrys, "Savaşın yıl dönümüne denk gelecek bu 20. yaptırım paketinin, zaman kazanmak yerine nihayet iddialı olmasını umuyorum." diye konuştu.

Budrys, Washington ziyareti sırasında ABD'li yetkilileri hem Moskova'ya yönelik yaptırımları sertleştirmeye hem de AB'ye daha kararlı adımlar atması için baskı yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

Ukrayna'ya baskı uygulanmaması gerektiğine vurgu yapan Budrys, "Ukraynalılar yapabileceklerinin tamamını zaten yaptı. Açıklar, sürece katılıyorlar ve Abu Dabi'de müzakere ediyorlar. Başkan (Vladimir) Putin'e baskı yapalım." dedi.

Budrys, Rusya ile ticareti sürdüren ülkelere yönelik doğrudan önlemler ve ikincil yaptırımların Kremlin'deki karar alma süreçlerini istikrarsızlaştırabileceğini kaydetti.

Rusya'yı kış aylarında sivil altyapıyı hedef alarak ve savaş suçları işleyerek askeri avantaj sağlamaya çalışmakla suçlayan Budrys, Moskova'nın, Ukrayna'yı ısıtma ve elektrikten mahrum bırakarak zayıflatmayı ve Rusların müzakerelerde üstün konumda olduğu algısını yaratmayı hedeflediğini dile getirdi.