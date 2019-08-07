Livaneli rüzgarı
49 dakika önce
Livaneli, rüzgarın zaman zaman etkisini artırması üzerine "Eskiden beri Livaneli rüzgarı diye haberler çıkar. Bunun ne demek olduğunu anladım. Bu kez gerçekten Bodrum'da Livaneli rüzgarı esiyor" diyerek seyircisini güldürdü.
Livaneli, rüzgarın zaman zaman etkisini artırması üzerine "Eskiden beri Livaneli rüzgarı diye haberler çıkar. Bunun ne demek olduğunu anladım. Bu kez gerçekten Bodrum
'da Livaneli rüzgarı esiyor" diyerek seyircisini güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37
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