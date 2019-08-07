Son Dakika Haberleri: Livaneli rüzgarı
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Livaneli rüzgarı

49 dakika önce

Livaneli, rüzgarın zaman zaman etkisini artırması üzerine "Eskiden beri Livaneli rüzgarı diye haberler çıkar. Bunun ne demek olduğunu anladım. Bu kez gerçekten Bodrum'da Livaneli rüzgarı esiyor" diyerek seyircisini güldürdü.

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Livaneli, rüzgarın zaman zaman etkisini artırması üzerine "Eskiden beri Livaneli rüzgarı diye haberler çıkar. Bunun ne demek olduğunu anladım. Bu kez gerçekten Bodrum'da Livaneli rüzgarı esiyor" diyerek seyircisini güldürdü.
Bodrum, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:37 
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