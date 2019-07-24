Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit
34 dakika önce
Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:06
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