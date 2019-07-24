Son Dakika Haberleri: Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit
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Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit

34 dakika önce

Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı.

Liverpool, 2019-20 New Balance üçüncü setini, ilk kez Fenerbahçe'deki Boston tarafındaki Sevilla tarafıyla karşı karşıya kaldıklarında giydi. Divock Origi, ABD'deki üç maç öncesi sezon turnesinin ikinci maçında Kızıllar için gol attı.
Liverpool ilk dostu Sevilla'da yeni kit
New Balance, Fenerbahçe, Liverpool, Sevilla, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:06 
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