Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı - Son Dakika

Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı

02.12.2020 10:57
Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sakatlığı yüzünden 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sakatlığı yüzünden 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.

28 yaşındaki file bekçisinin, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasındaki Ajax karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının sebebi belli oldu.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Alisson Becker, Liverpool, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı         
09:51
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak         
08:47
Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak         
08:11
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü         
20:53
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 11:01:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool kalecisi Alisson diz ardı kirişinden sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei