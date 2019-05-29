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Liverpool: Madrid'e Giden Yol

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi finali hızlı yaklaşırken Liverpool, altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışırken Madrid'i iple çekiyor. Liverpool'un üçüncü başarılı Avrupa finaline nasıl girdiğine bir göz atın.

Şampiyonlar Ligi finali hızlı yaklaşırken Liverpool, altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışırken Madrid'i iple çekiyor. Liverpool'un üçüncü başarılı Avrupa finaline nasıl girdiğine bir göz atın.
Liverpool: Madrid'e Giden Yol
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Avrupa, Liverpool, Madrid, Spor
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