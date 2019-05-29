Liverpool: Madrid'e Giden Yol
1 saat önce
Şampiyonlar Ligi finali hızlı yaklaşırken Liverpool, altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışırken Madrid'i iple çekiyor. Liverpool'un üçüncü başarılı Avrupa finaline nasıl girdiğine bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Şampiyonlar Ligi finali hızlı yaklaşırken Liverpool, altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya çalışırken Madrid'i iple çekiyor. Liverpool'un üçüncü başarılı Avrupa finaline nasıl girdiğine bir göz atın.
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