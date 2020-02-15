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Liverpool, Norwich'i 1-0 yendi ve Premier Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı
29 dakika önce
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City ile karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı ve galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Carrow Road'da Norwich City'nin konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane'nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
SERİ 17 MAÇA ÇIKTI
Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76'ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.
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