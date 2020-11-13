Liverpoollu futbolcu Salah, koronavirüse yakalandı
13.11.2020 19:05
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki futbolcunun koronavirüse yakalandığı kaydedildi.
Sağlık durumu iyi olan Salah izole edilirken, takım arkadaşlarında pozitif vakaya rastlanmadı.
Salah, Liverpool'un 21 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
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