Lodos Elektrik Tellerini Koparttı Mahalle Elektriksiz Kaldı
1 saat önce
Lodos elektrik tellerini koparttı mahalle elektriksiz kaldı Ekiplerin müdahalesi ile elektrik tekrar verildiDÜZCE - Düzce'de lodos etkili oldu.
Lodos elektrik tellerini koparttı mahalle elektriksiz kaldı
Ekiplerin müdahalesi ile elektrik tekrar verildi
DÜZCE - Düzce
'de lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Camikebir Mahallesi'nde çatıdan kopan çatı kaplama levhası elektrik tellerini kopardı mahalle elektriksiz kaldı.
Olay öğlenden sonra Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Aşırı rüzgar nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir evin çatısından kopan oluklu alüminyum elektrik tellerini kopardı. Büyük bir gürültü ile kopan teller daha sonra park halinde bulunan bir aracın ön camına çarparak camı patlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken, elektrik kurumu ekipleri ise kopan telleri onarmak için harekete geçti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda mahalleye tekrar elektrik verilirdi.
Esnaflar, aşırı rüzgardan dolayı çatıdan düşen bir parçanın elektrik tellerinin üzerine düştüğünü ve telleri kopardığını söylediler.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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