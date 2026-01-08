Kars'ta manevra yapmak için yola çıkan lokomotifin hemzemin geçidinde çarptığı genç ağır yaralandı.
Yeni Mahalle ile Alparslan Mahallesi'ni birbirine bağlayan hemzemin geçidinde yürüren 16 yaşındaki İnanç Can Y'ye lokomotof çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
TCDD görevlileri hemzemin geçidini ulaşıma kapattı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Lokomotifin Çarptığı Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?