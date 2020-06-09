Londra Belediye Başkanı Khan: Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı - Son Dakika
BBC

Londra Belediye Başkanı Khan: Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı

Bristol'de hafta sonunda yapılan ırkçılık karşıtı gösteride bir köle tacirinin heykelinin devrilmesinin yarattığı tartışma sürerken Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan kentte köle tacirliği ile ilişkilendirilebilecek tüm heykellerin gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Bristol'de hafta sonunda yapılan ırkçılık karşıtı gösteride 300 yılı aşkın zaman önce yaşamış bir köle tacirinin heykelinin devrilmesinin yarattığı tartışmalar devam ederken, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kentte kölecilikle ilişkilendirilebilecek tüm heykellerin gözden geçirilmesi için talimat verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kölecilik tarihini, "rahatsız edici bir gerçeklik" diye tanımlayan Khan, adları köle ticareti ve köle çalıştırmayla ilişkilendirilen kişilerin heykellerinin ve bu kişilere ait sokak isimlerinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sadiq Khan buna karşılık Bristol'daki eylemle ilgili olarak, yasaları ihlal eden hareketleri onaylayamayacağını, Londra'ya yakışmayan heykellerin usulüne uygun bir süreç içinde incelenerek kaldırılacağını kaydetti.

Khan bu işi yürütmek üzere Kamusal Alanda Çeşitlilik adıyla bir komisyon oluşturduğunu, başkentteki heykel ve sokak isimlerinin kentin kültürel çeşitliliğini yansıtması gerektiğini kaydetti.





Bu komisyon, kentteki duvar resimleri, sokak sanatı, sokak isimleri, heykeller ve diğer anıtları birer birer gözden geçirecek. Bunlardan hangilerinin tarihi, kültürel ve sanatsal olarak temsil değeri olduğu konusunda kent yönetimine tavsiyelerde bulunacak.

'Rahatsız edici gerçeklik'

Belediye Başkanı Khan, son günlerde yapılan Siyah Hayatlar Değerlidir protestolarıyla birlikte, kentteki sokak isimleri, tabelalar ve heykellerin çoğunun Kraliçe Victoria dönemini (1837-1901) yansıttığının fark edildiğini söyledi.

"Ulusumuzun ve kentimizin zenginliğinin büyük bir kısmını köle ticaretindeki rolüne borçlu olması, rahatsız edici bir gerçek" diyen Sadiq Khan "Başkentimizdeki farklı toplumların bu kentin yaşamına katkısı bilerek görmezden gelinmiştir" diye ekledi.

Pazar günü yapılan Siyah Hayatlar Değerlidir gösterisi sırasında Trafalgar Meydanı'ndaki Winston Churchill heykelinin üzerine de grafiti yapılması tartışma yaratmıştı.





Belediye Başkanı Khan Churchill gibi kişilerin heykellerinin yapılacak değerlendirmeye dahil edilmesini düşünmediğini de söyledi.

Khan, kimsenin mükemmel olmadığını, öğrencilerin; Churchill, Gandhi ve Malcolm X gibi önemli tarihi şahsiyetleri "kusurları ile birlikte" öğrenmesi gerektiğini de ekledi.

Londra'daki bazı tartışmalı heykellerin kaldırılması konusunda imza kampanyaları da başlatıldı.

BBC'ye konuşan Belediye Başkanı Khan birçok heykelin ve üzerinde bulundukları alanın mülkiyetinin belediyeye ait olmadığına dikkat çekti.

Tek tek heykeller ve sokak isimlerini tartışmaktan kaçınan Khan buna karşılık, kentin tarihinin bir parçası olan kölecilik ve ırkçılığı siyahların ve diğer etnik toplumların gözünden temsil edecek anıt ve müzelerin de gerektiğinden söz etti.

Londra Belediye Başkanı Khan: Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı
Churchill, Bristol, Londra, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:17 

Son Dakika Dünya Londra Belediye Başkanı Khan: Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı - Son Dakika Dünya

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