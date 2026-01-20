Londra'da Çin Süper Büyükelçiliği Onaylandı

İngiltere hükümeti, belirli şartlara tabi olmak kaydıyla başkent Londra'da yeni ve çok büyük bir Çin "süper büyükelçiliği" inşa edilmesine yönelik planları onayladı.

Çin'in İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni ve çok büyük bir büyükelçilik açma planı tartışmalara neden oldu. İngiltere hükümeti, belirli şartlara tabi olmak kaydıyla başkentte "süper büyükelçilik" olarak adlandırılan Çin'in yeni büyükelçilik inşa etme planlarını onayladı.

Eleştirmenler, Londra Kulesi yakınındaki Royal Mint Court'ta yer alan 20 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan büyükelçiliğin, ulusal güvenlik açısından potansiyel bir tehdit oluşturabileceğini savunuyor.

"Bu, 2018 yılında dönemin dışişleri bakanının onay vermesiyle başlayan bir sürecin sonucudur"

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, "Bu planlama kararı, konutlardan sorumlu devlet sekreteri tarafından bağımsız olarak alınmıştır. Bu, 2018 yılında dönemin dışişleri bakanının söz konusu alan için resmi diplomatik onay vermesiyle başlayan bir sürecin sonucudur. Daha genel olarak, ülkelerin diğer ülkelerin başkentlerinde büyükelçilik kurması uluslararası ilişkilerin normal bir parçasıdır. Ulusal güvenlik birinci görevimizdir. İstihbarat kurumları süreç boyunca dahil olmuştur ve her türlü riski yönetmek için kapsamlı bir dizi önlem geliştirilmiştir. Son aylarda yürütülen kapsamlı müzakerelerin ardından Çin hükümeti, Londra'daki mevcut yedi yerleşkesini tek bir alanda birleştirmeyi kabul etmiş, bu da açık güvenlik avantajları sağlamıştır" denildi.

"Karar, mahkemede başarıyla itiraz edilmediği sürece artık kesindir"

Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Steve Reed, "Açıklama, bugün Londra'da yeni bir büyükelçilik için planlama izni ve tescilli bina izni verilmesine karar verdiğimi belirtmekle başlıyor. Bu karar alınırken tüm maddi hususlar dikkate alınmıştır. Karar, mahkemede başarıyla itiraz edilmediği sürece artık kesindir" dedi.

"Keir Starmer, ulusal güvenliğimizi Çin Komünist Partisi'ne satmıştır"

İngiltere Geliştirme, İskan ve Topluluklardan Sorumlu Gölge Devlet Bakanı James Cleverly, bugünkü kararı "omurgadan tamamen yoksun bir İşçi Partisi hükümeti ve başbakanından gelen utanç verici bir korkaklık eylemi" olarak nitelendirdi. Cleverly, "Her hükümetin ilk görevi ülkeyi güvende tutmaktır. Ancak Keir Starmer, bu en kritik önceliği Pekin'in onayını alma konusundaki çaresiz arzusunun altına itmiştir. Keir Starmer, utanç verici süper büyükelçilik teslimiyetiyle ulusal güvenliğimizi Çin Komünist Partisi'ne satmıştır. Şimdiye kadarki kasvetli başbakanlığı boyunca, Chagos Takımadaları dahil olmak üzere her fırsatta Pekin'e boyun eğdi. ve şimdi bir kez daha, Xi Jinping'e istediğini veriyor. Başkentimizin kalbinde devasa bir casusluk merkezi" ifadelerini kullandı.

İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, yeni büyükelçilikle bağlantılı ulusal güvenlik risklerinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını söyledi. Ken McCallum, İçişleri ve dışişleri bakanlarına gönderilen mektupta, "Çağımızda karşı karşıya olduğumuz ulusal güvenlik risklerinin merkezinde yer alan çok sayıda başka tehdit faktörü varken, 'büyükelçilik kaynaklı riski' sıfıra indirmeye çalışmak irrasyonel olur" diye yazdı.

Finansal kurumlar arasındaki iletişimi taşıyan fiber optik kablolara yakınlığıyla dikkat çekiyor

Çin, Londra Kulesi yakınındaki Royal Mint Court'ta bulunan ve yeni büyükelçilik için önerilen alanı 2018 yılında 255 milyon sterline satın aldı. Çin, 20 bin metrekarelik söz konusu elçiliği inşa ederse Avrupa'daki en büyük büyükelçilik olacak. Alan, finansal kurumlara giden ve bu kurumlardan gelen iletişimi taşıyan fiber optik kablolara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Eleştirmenler, Çinli operatiflerin bu alanı kablolara müdahale etmek ve dinleme yapmak için kullanabileceği yönünde endişelerini dile getiriyor. - LONDRA