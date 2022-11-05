İngiltere Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 3'lük faiz artışının ardından İngiltere genelindeki temel ihtiyaçlara yapılması beklenen zamlar nedeniyle başkent Londra 'da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Kaynak: İHA

England, Londra, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika

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