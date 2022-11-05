İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
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İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi

05.11.2022 23:16

İngiltere'nin Londra şehrinde binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı. Eylemciler için İngiliz polisi yoğun güvenlik önlemleri alırken 4 kişi gözaltına alındı.

İngiltere Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 3'lük faiz artışının ardından İngiltere genelindeki temel ihtiyaçlara yapılması beklenen zamlar nedeniyle başkent Londra'da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı.

MAAŞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Göstericiler, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesini talep etti. Merkez Londra'da başlayan gösteri, Başbakanlık Ofisinin önünden geçerek Trafalgar Meydanı'nda son buldu.

İngiltere'de halk sokağa döküldü! Binlerce kişi hayat pahalılığı için protesto düzenlendi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, İngiltere Polis Teşkilatı eylem yapanlar arasından 4 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de halk sokağa döküldü! Binlerce kişi hayat pahalılığı için protesto düzenlendi
Kaynak: İHA
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England, Londra, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
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