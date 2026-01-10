Londra'da İran Bayrağı İndirildi - Son Dakika
Londra'da İran Bayrağı İndirildi

Londra\'da İran Bayrağı İndirildi
10.01.2026 23:50
Protestocular, İran Büyükelçiliği önünde eski bayrağı açarak hükümete tepkilerini gösterdi.

İngiltere'deki İran Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriler sırasında güvenlik barikatlarını aşan bir protestocu, binanın balkonundaki İran bayrağını indirerek, 1979 İran İslam Cumhuriyeti devrimi öncesine ait güneş ve aslan figürlü eski ülke bayrağını açtı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da göstericiler, İran'daki şiddetli protestoları eleştirmek ve İran hükümetine yönelik tepkilerini ifade etmek amacıyla İran Büyükelçiliği önünde toplandı. Londra polisinin açıklamasına göre yaklaşık 500 ila bin arasında kişinin katıldığı gösterilerde, Tahran yönetimini hedef alan çeşitli sloganlar atıldı. Protestocular ayrıca, İran'da 1979'daki İran İslam Cumhuriyeti devrimi öncesine ait güneş ve aslan figürleri bulunan eski İran bayraklarını açarak sembolik mesajlar verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise güvenlik barikatlarını aşan bir göstericinin büyükelçilik binasının balkonuna çıktığı anlar yer aldı. Gösterici, balkondaki direkte asılı olan İran İslam Cumhuriyeti bayrağını indirerek, söz konusu aslan güneş motifli eski bayrağı açtı. Göstericinin bu hareketi, kalabalıktaki diğer protestocuların büyük ilgisini çekerek, destek tezahüratlarıyla karşılandı.

Göstericilerin dağılmasının ardından polis, olaylarda 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan birinin ağırlaştırılmış izinsiz giriş ve acil durum görevlisine saldırı, diğerinin ise ağırlaştırılmış izinsiz giriş suçlamalarıyla tutuklandığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, izinsiz giriş şüphesiyle bir kişinin daha arandığını duyurdu.

Olayların ardından İran'ın Londra Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bayrağın yeniden yerine asıldığını gösteren bir fotoğraf paylaşılarak, "İran'ın bayrağı gönderdedir" denildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Londra, İran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Londra'da İran Bayrağı İndirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Londra'da İran Bayrağı İndirildi - Son Dakika
