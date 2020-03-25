Londra'dan gelen 142 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Londra'dan gelen 142 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Londra'dan gelen 142 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

49 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'dan uçakla İstanbul'a gelen 142 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan uçakla İstanbul'a gelen 142 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

İstanbul Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen 142 yolcu, polis eşliğinde gece saatlerinde otobüslerle Sakarya'ya getirildi.

Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Londra'dan gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Önlemler kapsamında daha önce 981 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve Sakarya'daki 5 KYK yurduna yerleştirilmişti.

Londra'dan gelen 142 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

İstanbul, Sakarya, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi         
13:16
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 03:04:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'dan gelen 142 kişi Kovid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]