Loreena McKennitt İstanbul'da konser verdi
1 saat önce
- Konserden detaylar İSTANBUL - Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye'de İstanbul'da konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:17 Kaynak: AA
- Konserden detaylar İSTANBUL - Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye
'de İstanbul
'da konser verdi.
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