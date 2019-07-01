Son Dakika Haberleri: Loreena McKennitt İstanbul'da konser verdi
Son Dakika Güncel Haber

Loreena McKennitt İstanbul'da konser verdi

1 saat önce

- Konserden detaylar İSTANBUL - Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye'de İstanbul'da konser verdi.

- Konserden detaylar İSTANBUL - Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye'de İstanbul'da konser verdi.
Loreena McKennitt İstanbul'da konser verdi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:17 Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu! Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Loreena McKennitt İstanbul'da konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]