Los Angeles'ta markete araç girdi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

LOS ANGELES, 6 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan Westwood semtinde bir aracın markete dalmasının ardından olay yerinde inceleme yapan polisler, 5 Şubat 2026.

Los Angeles'ta perşembe günü bir aracın bir markete dalması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı kazanın öğle saatlerinde bildirildiğini, 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 7 yaralının ise yerel bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Yerel medyada, kazanın meydana geldiği marketin Asya süpermarket zinciri 99 Ranch Market olduğu belirtildi. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)