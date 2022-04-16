Lösemili çocuklar ve aileleri, LÖSEV'in iftarında buluştu - Son Dakika
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Lösemili çocuklar ve aileleri, LÖSEV'in iftarında buluştu

16.04.2022 23:25
Lösemili çocuklar ve aileleri, LÖSEV'in iftarında buluştu

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa katılanlar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Lösemiyi yenen Buse Baloğlu ve çocuğu hastalıktan kurtulan Özlem Şahin, lösemiyle mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Çocukları lösemiyi atlatan annelerden oluşan koro, çeşitli şarkılar söyledi.

Şarkılarla eğlenen lösemili çocuklar ve aileleri, hastalıkla mücadelelerinde moral buldu.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ve Genel Koordinatör Hülya Ünver de birer konuşma yaptı.

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Ankara, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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