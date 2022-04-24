LÖSEV'den Antalya'daki aileler gıda paketi desteği - Son Dakika

Antalya'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından ramazan ayı dolayısıyla 100 aileye gıda paketi dağıtıldı.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın ülke genelinde yıl boyunca sürdürdüğü gıda kolisi yardımları, ramazan ayında da devam etti.

Bu kapsamda vakfın Antalya temsilciliğinde LÖSEV gönüllüleri ve iyileşmiş çocukların ailelerinin desteğiyle 100 paket gıda kolisi hazırlandı. Lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarına özel ürünlerin yer aldığı gıda paketleri, ihtiyaç sahibi hastalara ve ailelerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, lösemi tedavisi gören çocukların ve ailelerin hayatın her alanında desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Vakıf olarak gerekli desteklerde bulunduklarını aktaran Uğurel, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle desteklerin devam edeceğini bildirdi.