LÖSEV gönüllüleri İzmir'de farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika
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LÖSEV gönüllüleri İzmir'de farkındalık etkinliği düzenledi

16.04.2022 14:10
LÖSEV gönüllüleri İzmir'de farkındalık etkinliği düzenledi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, ramazan ayı bağış çalışmaları kapsamında İzmir'de etkinlik düzenledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, ramazan ayı bağış çalışmaları kapsamında İzmir'de etkinlik düzenledi.

LÖSEV İzmir Bürosunda ihtiyaç sahipleri için yardım kolilerini hazırlayan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Çeşitli kostümler veya LÖSEV gönüllü yelekleri giyen gönüller şarkılar eşliğinde dans etti ve meydana gelen İzmirlileri çalışmaları konusunda bilgilendirdi.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, İzmir'de yaşayan aileler için gönüllülerin desteğiyle yardım paketleri hazırladıklarını söyledi.

Yorucu ve keyifli bir çalışmanın ardından 300 gönüllü ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldiklerini söyleyen Gamze Berçin Edirne, "Etkinliğimiz ramazan kampanyası kapsamında yapılıyor. Gönüllerimiz, İzmir'de vakfımıza kayıtlı hastalar için yardım paketleri hazırladı." dedi.

Edirne, bağışçıların zekat ve fitreleri ile yardımların yapıldığını aktardı.

Etkinliğe 2016 yılında kanseri yenen Kaan Balkan da gönüllü olarak katıldı. LÖSEV desteğiyle iyileştiğini kaydeden Balkan, "Ben iyileştim ve destek veriyorum, kanser hastalarına destek verince mutlu oluyorum." dedi.

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Cumhuriyet Meydanı, Edirne, LÖSEV, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LÖSEV gönüllüleri İzmir'de farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika


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