Louvre Müzesi\'nde su sızıntısı: Yaklaşık 400 nadir kitap hasar gördü

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, bu kez bakımsızlık skandalıyla gündemde. Müzenin yıllardır sorunlu olduğu bilinen su tesisatında meydana gelen sızıntı, Mısır antik eserleri bölümünün kütüphanesinde yaklaşık 400 nadir kitabın zarar görmesine yol açtı.

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, sızıntının üç kütüphane odasından birini etkilediğini belirterek, bölgede 300 ila 400 eserin bulunduğunu söyledi. İncelemelerin sürdüğünü ifade eden Steinbock, zarar gören eserler arasında çok değerli kitapların bulunmadığını öne sürdü.

TESİSAT SORUNU YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Ancak müze çalışanları ve uzmanlar, uzun süredir bilinen tesisat sorunlarının hâlâ çözülmemiş olmasına tepki gösterdi. Steinbock, bakım ve onarım çalışmalarının ancak Eylül 2026'da yapılmasının planlandığını itiraf ederek tepkileri daha da artırdı.

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti.

Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.

Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Polis, soygunla ilgili 4 kişiyi tutuklamıştı.