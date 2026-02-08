Lübnan Başbakanı İsrail Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Dünya

Lübnan Başbakanı İsrail Saldırılarını Kınadı

Lübnan Başbakanı İsrail Saldırılarını Kınadı
08.02.2026 09:57
Nevvaf Selam, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi.

LÜBNAN Başbakanı Nevvaf Selam, "İsrail saldırıları, Lübnan'ın egemenliğini ve sivillerin güven içinde yaşama hakkını hedef alıyor" dedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Selam, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların sivillerin güven içinde yaşamasını tehlikeye attığını belirterek, "İsrail'in saldırıları, ülkemizin egemenliğini hedef almaktadır" ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlere destek sözü veren Selam, Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve bazı Avrupa ülkelerinden sağlanan finansmanla yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden imarı için bir dizi projenin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lübnan Başbakanı İsrail Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı İsrail Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
