Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi (2) - Son Dakika
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Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi (2)

04.08.2022 17:47

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü olan tahıl silosunda, patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma öncesi aniden yeni bir çökme yaşandı.

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü olan tahıl silosunda, patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma öncesi aniden yeni bir çökme yaşandı.

Lübnanlıların başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlama dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programına katılmak için olay bölgesine doğru gittiği sırada silonun kuzey cephesinde yer alan 2 blokta çöküntü oldu.

Çöküntü sonrası bloklar yan yatarken, Beyrut Limanı'nda büyük toz bulutu oluştu.

Beyrut Limanı'ndaki trajik patlamanın 2. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programına katılmak için Lübnanlılar limanda toplanmaya devam ediyor.

Patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.

Silonun tamamen yıkılma ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmıştı.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da liman patlamasının sembolü siloda yeni çökme meydana geldi (2) - Son Dakika
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