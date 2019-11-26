Son Dakika Haberleri: Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
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Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek

6 saat önce

Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.

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Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.

27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi.

Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek

Trablus, Hükümet, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:27 
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