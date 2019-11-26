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Lübnan'da dev grafiti ile hükümet karşıtı eyleme destek
6 saat önce
Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.
Lübnan'da halk bir ayı aşkın süredir hükümet karşıtı gösterilerini sürdürürken, Mohammed Abrash adlı sanatçı eylemlere fırçasıyla destek oldu.
27 yaşındaki genç sanatçıya göre, Trablus kentinin duvarlarına işlenen grafiti, ülkedeki değişikliği resmetmenin en güzel yöntemi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:27
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