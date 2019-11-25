Son Dakika Haberleri: Lübnan'da Hizbullah ve Emel yanlıları eylemcilerle çatıştı
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Lübnan'da Hizbullah ve Emel yanlıları eylemcilerle çatıştı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri ile eylemciler çatıştı.

Lübnan'da Hizbullah ve Emel yanlıları eylemcilerle çatıştı, System.String[]

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri ile eylemciler çatıştı. Polis iki grup arasına etten duvar ördü.

Başbakan Saad Hariri'nin istifasına neden olan ve 5 haftadır devam eden hükümet karşıtı protestolarda, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, başkent Beyrut'ta eylemcilerle karşı karşıya geldi. Motosikletli gruplar halinde ellerinde sarı ve yeşil bayraklarla sokaklarda gezen Hizbullah ve Emel destekçileri slogan atarak, eylemcilerin bulunduğu bölgeye taş atmaya başladı. Karşılıklı olarak taş ve sopalarla çatışan iki grubu ayırmak isteyen polis, etten duvar örerek olayların büyümesini engelledi. Dün akşam başlayan olaylar bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Çatışma sonucunda yaralı olup olmadığı konusunda yetkililer bilgi vermedi.

Lübnan'da Şii Emel Hareketi'nin liderli Nebih Berri, 1992 yılından beri Lübnan Meclis Başkanlığı'nı yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hizbullah ve Amal destekçileri ile eylemcilerin çatışması

-Polisin iki grup arasına etten duvar örmesi


Hükümet, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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