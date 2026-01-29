Lübnan'da Mayın Tehdidi ve Farkındalık Çalışmaları - Son Dakika
Lübnan'da Mayın Tehdidi ve Farkındalık Çalışmaları

29.01.2026 13:33
Lübnan'daki mayın ve patlamamış mühimmat tehdidi ve BM destekli farkındalık çalışmaları anlatılıyor.

ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'da çatışmalardan kalan mayınlar ve patlamamış mühimmat, özellikle güney bölgelerde siviller için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle yürütülen temizlik ve farkındalık çalışmalarıyla risklerin azaltılması ve özellikle çocukların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Lübnan'da mayın ve patlamamış mühimmat sorunu 1975 öncesine uzansa da 1990'da sona eren iç savaşın ardından daha görünür hale geldi.

Özellikle 1978 ve 1982'deki İsrail işgallerinde ülke genelinde en az 100 bin mayın döşendiği ve çok sayıda patlamamış mühimmatın arazilere yayıldığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun 2000'de Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin ardından ise güney bölgeler ile Batı Bekaa'nın bazı kesimlerinde 500 bini aşkın mayın ve patlayıcının geride bırakıldığı belirtiliyor.

Temmuz 2006'daki İsrail saldırıları, mayın ve mühimmat sorununun boyutlarını daha da büyüttü. Bu dönemde Lübnan topraklarına 4 milyondan fazla misket bombası atıldığı ve 1 milyondan fazla Lübnanlının bu durumdan etkilendiği ifade ediliyor.

Lübnan Mayınla Mücadele Merkezinin verilerine göre, halen patlamamış halde bulunan misket bombalarının sayısı yaklaşık 1 milyonu buluyor.

Ekim 2023'te başlayan son İsrail saldırılarının ardından da Lübnan'ın güneyinde mayın ve patlamamış mühimmat sorunu yeniden gündeme geldi. İsrail'in geride bıraktığı binlerce patlayıcı, siviller için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde yaşayan aileler, İsrail'in ateşkes ihlallerinin yanı sıra mayınlar ve patlamamış mühimmatın oluşturduğu hayati risklerle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Özellikle çocuklar ve kırsal bölgelerde yaşayan siviller, bu tehdidin etkilerini günlük yaşamlarında hissediyor.

Farkındalık kampanyaları gerçekleştiriyor

Kasım 2024'te ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede mayın ve patlamamış mühimmat temizleme çalışmalarına hız verildi. BM'nin desteğiyle, Lübnan Savunma Bakanlığıyla koordinasyon halinde görev yapan ve büyük bölümü Lübnanlı uzmanlardan oluşan ekipler, sahada riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmaların yanı sıra Lübnan Mayınla Mücadele Merkezi, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) desteğiyle düzenli aralıklarla farkındalık kampanyaları gerçekleştiriyor.

Bölge halkı ve özellikle çocuklara yönelik bu etkinliklerde, şüpheli cisimlerin nasıl ayırt edileceği, bu tür materyallerden uzak durmanın hayati önemi ve olası risklerin yetkililere derhal bildirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu kapsamda, 21 Ocak'ta Lübnan'ın güneyindeki Şebaa beldesinde söz konusu tehlikelere dikkati çekmek amacıyla düzenlenen bilinçlendirme etkinliğine yüzlerce öğrenci katıldı.

UNIFIL'de insani işlerden sorumlu Marius Campean, Şebaa'daki etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın, İsrail'in güneydeki son saldırılarının ardından artan patlamamış mühimmat tehlikesine dikkati çekmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Campean, etkinliğin Lübnan ordusunun planı doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve UNIFIL'den de uzmanların katıldığını belirtti.

UNIFIL yetkilisi, iki ayrı öğrenci grubuna yönelik uygulamalı sunumlar yaptıklarını, şubat ayı içinde ise tüm devlet okullarını kapsayan çalışmalar planladıklarını ifade etti.

Campean, "Çocuklar özellikle mayın tespitinde kullanılan eğitimli köpeklerin yer aldığı uygulamalara yoğun ilgi gösterirken, daha büyük yaştaki öğrenciler ise arama cihazları, robotlar ve imha çalışmalarında kullanılan ekipmanlara merak duydu." dedi.

Bilinçlendirme eğitimleri düzenleyenler arasında yer alan Lübnanlı sivil toplum kuruluşu "Shield"in üyesi Muhammed Deli de Lübnan ordusu ve UNIFIL işbirliğiyle güney Lübnan'da mayın tehlikesine yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini, yaklaşık 2 yıldır da okullarda bilinçlendirme programları uyguladıklarını kaydetti.

Kurumun, yaş gruplarına göre hazırlanan çocuklara hitap eden bilgilendirici kitapçıklar ile mayınlar ve misket bombalarının tehlikelerini anlatan broşürler dağıttığını aktaran Deli, bu materyallerin çalışmalarında etkili olduğunu dile getirdi.

"Çocukların ruh sağlığını destekliyor"

Şebaa beldesinde yaşayan ve etkinliğe katılan öğrencilerden birinin annesi Karolin Daher ise güneydeki çocukların zor güvenlik koşulları ve süregelen kaygılar nedeniyle bu tür faaliyetlere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin çocuklarda korku ve tedirginlik oluşturduğunu dile getiren Daher, uygulamalı sunumlar kapsamında polis köpekleri ve mayın imhasında kullanılan robotların tanıtılmasının öğrencilerin ilgisini çektiğini, bu sayede okul ortamında olumlu bir etkileşim sağlandığını vurguladı.

Lübnanlı anne Daher, "Bu tür çalışmalar çocukların ruh sağlığını destekliyor, kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA

