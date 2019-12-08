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Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterileri esnasında bir eylemci kendini ateşe verdi
6 saat önce
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda bir gösterici kendisini ateşe verdi. 50 yaşlarındaki adam diğer göstericilerin müdahalesi ile kurtarıldı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda bir gösterici kendini ateşe verdi.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Riyad es-Sulh Meydanı'nda 50 yaşlarındaki bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Meydanda bulunan diğer göstericiler yanmakta olan göstericiye müdahale ederek ateşi söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:14
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