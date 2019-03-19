Son Dakika Haberleri: Lübnan'ın Büyülü Sesi, Mersin'e Geliyor

Lübnan'ın Büyülü Sesi, Mersin'e Geliyor

59 dakika önce

KEMANIN büyülü sesi Hanine Al Alam, 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede buluşacak.

Lübnan'ın Büyülü Sesi, Mersin'e Geliyor, System.String[]
KEMANIN büyülü sesi Hanine Al Alam, 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kanun virtüözü Ahmet Baran aynı sahnede buluşacak.

Mersin'de, Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde Lübnanlı keman sanatçısı Hanine Al Alam, kanun virtüözü Ahmet Baran ile aynı sahnede buluşacak. Konser, 'Kanun Namına Project' projesi kapsamında 17 Nisan'da saat 20.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Müzik eğitimini Fransa'da License Maitrise en Pedagogie Musicale'nin ardından Lübnan Superior Müzik Konservatuvarı'nda tamamlayan Hanine Al Alam, yaptığı müzikte klasik müziğin yanısıra Latin ve Ortadoğu müzik ve ritimlerini harmanlıyor. Eşsiz yorumuyla dünya çapında ilgi gören sanatçı, çalışmalarını 2014 yılında 'Nostalji' adlı bir albümde topladı.

KANUN VİRTÜÖZÜ BARAN HANİNE İLE AYNI SAHNEDE 

Müziği ve farklı projeleriyle son dönem adından sıkça söz edilen kanun virtüözü Ahmet Baran, bu kez Ortadoğu'nun keman virtüözü Hanine ile birlikte aynı sahnede yer alıyor. Danimarka kraliçesi II. Margrethe ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından devlet nişanı ile onurlandırılan Baran, tüm dünyada binin üzerinde konsere imza atarak Türkiye'nin tanıtımında öncü bir rol üstlendi. Önemli kanun yapım ustaları tarafından adını taşıyan özel enstrüman serisi üretilen sanatçı, 2018'de Unesco Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'yi temsilen kendi bestelerini seslendirmiş, tüm dünya temsilcilerinin gönlünü fethetmişti. 'İki Kelime' ve 'Kanun Namına' isimli albümleri bulunan sanatçının, saz eserleri, sahne sanatları, dizi, reklam, bilgisayar oyunu ve kısa metraj film müzikleri bulunuyor. Halkla bağlarını her zaman güçlü tutarak sosyal sorumluluk projeleri de geliştiren Baran, şefliğini yürüttüğü koro ve müzik topluluklarıyla çocuk istismarı, kadına şiddet gibi sosyal sorunlara yönelik bir farkındalık oluşturarak, aralarında otizmli çocukların da bulunduğu yüzlerce koriste işaret dilini öğreterek işitme engellilere yönelik konserler düzenlemesi ile biliniyor.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Ahmet Baran, Mersin, Kültür Sanat
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