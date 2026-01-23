Lucescu Hastanede Tedavi Altında - Son Dakika
Lucescu Hastanede Tedavi Altında

Lucescu Hastanede Tedavi Altında
23.01.2026 14:40
Romanya'nın teknik direktörü Lucescu, grip nedeniyle hastanede tedavi görüyor ve iyileşmeyi umuyor.

ROMANYA Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ağır bir grip geçirdiğini ve şu an hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapan 80 yaşındaki Rumen çalıştırıcı sağlık durumuyla ilgili DHA'ya telefonla özel açıklamalarda bulundu.

Lucescu, bir süredir kendini iyi hissetmediği için evde ilaç kullandığını ama halsizlik ve ateşinin geçmediğini belirterek, "Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum. Doktorlarım pazartesi günü taburcu edileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı. Lucescu 'nun çalıştırdığı Romanya Milli Takımı, Türkiye ile Mart ayında 2026 Dünya kupasına katılma yolunda play-off maçı oynayacak.

LUCESCU

Kaynak: DHA

Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Spor Lucescu Hastanede Tedavi Altında

SON DAKİKA: Lucescu Hastanede Tedavi Altında - Son Dakika
