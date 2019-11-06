Son Dakika Haberleri: Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal
Son Dakika Dünya Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal

6 saat önce

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO) tarafından düzenlenen grev nedeniyle yarın ve Cuma günü Lufthansa'nın 1300 uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal, System.String[]

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO) tarafından düzenlenen grev nedeniyle yarın ve Cuma günü Lufthansa'nın 1300 uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

Bağımsız Uçuş Görevlileri Organizasyonu (UFO), Perşembe ve Cuma günü Lufthansa'ya tam günlük grev çağrısında bulundu. Alman havayolu şirketi, 2 günlük grev nedeniyle 6 bin uçuştan 1300'ünün yapılamayacağını duyurdu. 180 bin yolcunun grevden etkilenmesi bekleniyor. Grup çatısı altındaki havayolu şirketleri Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Avusturya Havayolları, Air Dolomiti ve Brussels Airlines ise grevden etkilenmeyecek. Lufthansa, bu alternatif havayollarının, grevden etkilenen yolcular için daha büyük uçakları kullanabileceği rotaları incelediğini duyurdu.UFO, Lufthansa Havayolları ile devam eden iş anlaşmazlığından dolayı Almanya'daki havalimanlarında Çarşamba günü 2 günlük grev kararı almıştı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lufthansa'da grev: 1300 uçuş iptal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]