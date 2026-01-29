Lufthansa'nın Tel Aviv ve Amman Uçuşları Uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Lufthansa'nın Tel Aviv ve Amman Uçuşları Uzatıldı

29.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lufthansa, Tel Aviv ve Amman gece uçuşlarını 3 Şubat'a kadar askıya aldı, gündüz uçuyor.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve olası güvenlik riskleri nedeniyle Tel Aviv ve Amman gece uçuşlarını askıya alma uygulamasını 3 Şubat'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanan "Tel Aviv ve Amman (Ürdün) uçuşlarının sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi" kararının, mevcut durumun değerlendirilmesi sonucu 3 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum, mürettebatın bölgede geceleme yapmadan doğrudan geri uçacağı anlamına gelmektedir." ifadesine yer verildi.

Grubun, Orta Doğu'daki durumu yakından takip ettiği ve gelecek günlerde değerlendirmelerini sürdüreceği aktarılan açıklamada; operasyonel nedenlerle Tahran uçuşlarının, kış tarifesinin sonu olan 28 Mart'a kadar tamamen iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İran ve Irak hava sahalarının kullanımının askıya alınmasına devam edildiği belirtilerek Austrian Airlines'ın Tahran seferlerini 16 Şubat'a kadar durdurduğu bildirildi.

Etkilenen yolcuların rezervasyonlarının otomatik olarak değiştirileceği ve kendileriyle irtibat kurulacağı ifade edilen açıklamada, yolcuların dilerlerse seyahatlerini ileri bir tarihe de erteleyebileceği kaydedildi.

Lufthansa Grubu; bünyesinde Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi firmaları bulunduruyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Lufthansa, Tel Aviv, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lufthansa'nın Tel Aviv ve Amman Uçuşları Uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:49:54. #7.11#
SON DAKİKA: Lufthansa'nın Tel Aviv ve Amman Uçuşları Uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.