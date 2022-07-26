Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle binden fazla uçuşu iptal etti - Son Dakika
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Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle binden fazla uçuşu iptal etti

26.07.2022 14:09
Lufthansa, uyarı grevi nedeniyle binden fazla uçuşu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Verdi Sendikasının yer personeline yarın tüm gün uyarı grevine gitme çağrısı nedeniyle binden fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Verdi Sendikasının yer personeline yarın tüm gün uyarı grevine gitme çağrısı nedeniyle binden fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Verdi Sendikasının yarın için açıkladığı uyarı grevinin, seyahat sezonunun ortasında büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt'ta yarın neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı.

Frankfurt'ta 32'si bugün, 646'sı yarın olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal ediği vurgulanan açıklamada, Münih'te de 15'i bugün, 330'u da yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleşmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği kaydedildi.

İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, ancak bunun için mevcut kapasitelerin çok sınırlı olduğu aktarılan açıklamada, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletinde hafta sonunda başlayacak yaz tatil döneminden dolayı Lufthansa'nın uçuş operasyonlarını hızlı bir şekilde normale döndürmeye çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, grevin etkisinin 28 Temmuz Perşembe ve 29 Temmuz Cuma günü de hissedilebileceği dile getirildi.

Lufthansa şirketinin yöneticilerinden Michael Niggemann, seyahat döneminin ortasında yapılan uyarı grevini eleştirerek, olumlu devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde iki günlük müzakerelerden sonra gerilimi tırmandırmanın büyük hasara yol açtığını ifade etti.

Verdi Sendikası, Almanya'daki havalimanlarında, Lufthansa'da çalışan yaklaşık 20 bin yer personeline yarın yerel saat ile 03.45'ten 28 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar uyarı grevi çağrısı yapmıştı.

Sendika, 12 ay için yüzde 9,5 oranında ücret artışı talep ediyor. Lufthansa'nın ise çalışanlara iki aşamalı olarak 18 ay için toplam 250 avro maaş artışı önerdiği aktarıldı.

Taraflar toplu sözleşme görüşmeleri için 3-4 Ağustos'ta Frankfurt'ta yeniden bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

Frankfurt, Lufthansa, Münih, Güncel, Son Dakika

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