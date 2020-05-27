Lufthansa'yı kurtarma paketi başbakanlık binası önünde protesto edildi - Son Dakika

Lufthansa'yı kurtarma paketi başbakanlık binası önünde protesto edildi
Başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteriden detaylar Merkel kostümlü göstericinin kağıttan uçak atması BERLİN (AA) – Almanya'da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF), Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için açıkladığı kurtarma...
Başbakanlık binası önünde düzenlenen gösteriden detaylar
Merkel kostümlü göstericinin kağıttan uçak atması BERLİN (AA) – Almanya'da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF), Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için açıkladığı kurtarma paketi başbakanlık binası önünde protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:30 Kaynak: AA
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