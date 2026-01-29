Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
29.01.2026 10:22
2008 yılında Türkiye pazarına giren ve farklı şehirlerde toplam 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan Rus enerji şirketi Lukoil, uluslararası varlıklarını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satmak üzere anlaşmaya vardı.

Rus enerji şirketi Lukoil uluslararası varlıklarını Amerikan yatırım şirketi Carlyle'ye satmak üzere anlaşmaya vardı. Şirketten yapılan açıklamada, Carlyle'nin Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği belirtildi.

KAZAKİSTAN'DAKİ VARLIKLAR ANLAŞMADA YOK

Anlaşmaya Lukoil'in Kazakistan'daki varlıklarının dahil edilmediği bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) izniyle birlikte bazı koşulların yerine getirilmesinin gerektiği kaydedildi. Açıklamada, Lukoil'in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE'DE 600'ÜN ÜZERİNDE AKARYAKIT İSTASYONU VAR

2008 yılında Türkiye pazarına giren Lukoil, farklı şehirlerde toplam 600'ün üzerinde akaryakıt istasyonu ile Türkiye'de sektörün en önemli aktörleri arasında yer alıyor.

ABD YAPTIRIMLARI SONRASI SATIŞ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2025'te Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Bu kapsamda, şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı açıklanmıştı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50'den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

VARLIKLARINI SATACAĞINI DUYURMUŞTU

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu hamle, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Lukoil, Rusya, Son Dakika

