Lüks araç tıra arkadan çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Lüks araç tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
16.11.2020 16:01
Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan lüks araç hurdaya dönerken araçtaki 4 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan lüks araç hurdaya dönerken araçtaki 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks araç, seyir halindeki Mercedes marka 63 K 4674 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada lüks araç hurdaya dönerken içerisindeki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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