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Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! - Son Dakika

Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!

04.12.2021 09:47

Sarıyer'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle direğe çarptı. Trafik kazasında otomobildeki 3 kişi ağır yaralanırken, lüks otomobil hurdaya döndü.

Gece saat 03.00 sıralarında Zekariyaköy Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde aşırı süratli olduğu iddia edilen Bahadır Güven'in kullandığı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

3'Ü DE AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya döndü. Trafik kazasında Bahadır Güven ve otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

SÜRÜCÜNÜN EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaza sonrası durumu haber alarak olay yerine gelen sürücü Bahadır Güven'in eşi Burcu Güven'de gözyaşlarını tutamadı. Güven'i polis ve itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Lüks otomobiliyle aşırız hız yapınca direğe çarptı! 3 kişi ağır yaralandı

"RAHAT 250 KİLOMETRE HIZLA GELİYORDU"

Öte yandan, kaza sırasında lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten görgü tanığı Soner Aydın, "Kaza 1. Cadde üzerinde, kaza yapan araba rahat 250 kilometre hızla geliyordu. Kavşağa girerken tümsekten uçtu, direk duvara çarptı. Araçta 3 kişi vardı, bir tanesi hafif yaralıydı, ikisinin durumu ağırdı. Şoför ve yanında bulunan çok ağırdı. İkisinin de hiç tepkisi yoktu. Arkadakinde tepki vardı. Konuşuyordu. Acı çekiyordu galiba" dedi.

Kazada hurdaya dönen lüks otomobil, ekiplerin incelemelerinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!

Otomobil, İtfaiye, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! - Son Dakika


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