Lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
11.10.2020 03:06
Lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lüks aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Lüks otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde lüks aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Şarköy sapağı mevkiinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Kenan S. yönetimindeki 34 FV 5058 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası sürücü Kenan S. ve yolcu olarak bulunan Süheyla Semra S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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