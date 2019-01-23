Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Heyecanlı Bilim Serüveni Başladı

Lüleburgaz'da Heyecanlı Bilim Serüveni Başladı

1 saat önce

Lüleburgazlılara sunduğu eğlenceli ve ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleme imkanı sunan 'Interstellar Uzay Sergisi'ni meraklılarıyla buluşturuyor.

Lüleburgaz'da Heyecanlı Bilim Serüveni Başladı, System.String[]
Lüleburgazlılara sunduğu eğlenceli ve ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleme imkanı sunan 'Interstellar Uzay Sergisi'ni meraklılarıyla buluşturuyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sunduğu ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, 'Interstellar Uzay Sergisi' ile bilime, uzaya ve evrenin sırlarına ilgi duyanları heyecan verici serüvene davet ediyor.

Bilim meraklıları mutlu olacak

21 Ocak'da kapılarını bilim tutkunlarına açan, uzayın gizemini yaşanabilir kılan 'Interstellar Uzay Sergisi', video mapping 3D simülasyonları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Bilim meraklılarını mutlu edecek şekilde organize edilen Big Bang'den kara deliklere, Mars yüzeyinden Ay yüzeyine, Güneş Sistemi'nden yıldızlara uzanan bu sonsuz uzay yolculuğu, 28 Nisan tarihine kadar alışveriş merkezi ziyaretçilerine açık olacak.

Yıldızların büyülü dünyasına girmek isteyenler, Biletix üzerinden alacakları biletlerle eşsiz dünyayı deneyimleme fırsatı yakalayacak. 39 Burda AVM'nin 1. katında gerçekleşecek sergiyi hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında gezmek mümkün olacak. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:21 Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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