Lüleburgaz\'da Kasten Öldürme Şüphelisi Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasten öldürme şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürme şüphelisi C.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ
