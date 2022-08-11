Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

11.08.2022 10:13
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Lüleburgaz'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleştirdikleri denetimlerde plakasız motosikletler ve trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında işlem yaptı.

Ekipler araç trafiğine kapalı caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi kurs kayıtları 1 Eylül'de başlayacak

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, yeni dönem kurs kayıtlarının 1 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Arslan, AA muhabirine, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 1248 kursta 21 bin 712 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

Açık lise açık ortaöğretim kurslarının yanı sıra mesleki beceri kazandırma kurslarının da devam ettiğini belirten Arslan, "Mesleki eğitim edindirme kurslarımız, bilgisayar, bilgisayar programcılığı, koyun yetiştiriciliği, arıcılık ve tarım üzerine. Hobi kurslarımız ise, el sanatları, ahşap boyama, örgü çanta kurslarımı açtık. Bizim kurslarımız modüler kurslar olduğu için bazıları 3 ay bazıları ise 9 ay sürüp modüle göre değişmekte. Kurslar talepler doğrultusunda da yaz okulu etkinlikleri adı altında devam ediyor." diye konuştu.

Geleneksel Su Festivali'ne doğru

Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde Geleneksel Su Festivali 20-21 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, festivale yoğun katılım beklediklerini söyledi.

Beldenin tanıtımı açısından festivalin önemli olduğunu belirten Türker, "Birbirinden değerli sanatçılarımızın katılacağı festivale herkesi bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Hisarcık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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