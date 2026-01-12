Lüleburgaz'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
Lüleburgaz'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

12.01.2026 13:09
Uyuşturucu ve silahlarla 3 şüpheli tutuklandı, 21 bin TL ve döviz ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Lüleburgaz ilçesinde "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 154 gram sentetik kannabinoid, 87 gram kenevir tohumu, 44,57 gram metamfetamin, 9 gram kokain, 5,91 gram afyon sakızı, 11 kök Hint keneviri, 5 adet sentetik ecza, 0,47 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 22 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL, 2 bin sterlin ve 350 Euro'ya el konuldu. Gözaltına alınan G.S., M.K.G. ve A.Ü. isimli 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

