Son Dakika Haberleri: Lyon saldırganı IŞİD'le bağlantılı olduğunu itiraf etti
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Lyon saldırganı IŞİD'le bağlantılı olduğunu itiraf etti

51 dakika önce

Fransa'nın Lyon kentinde geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan sanık suçunu itiraf etti. 24 yaşındaki Cezayirli saldırgan sorgusunda, 13 kişinin yaralanmasına neden olan bomba düzeneğini kendisinin hazırladığını ve olay yerine yerleştirdiğini söyledi.

Lyon saldırganı IŞİD'le bağlantılı olduğunu itiraf etti, System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinde geçen hafta düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. 24 yaşındaki Cezayirli saldırgan sorgusunda, 13 kişinin yaralanmasına neden olan bomba düzeneğini kendisinin hazırladığını ve olay yerine yerleştirdiğini söyledi. Zanlı ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle bağlantısı olduğunu da itiraf etti.

Saldırıyla bağlantılı olarak Cezayirli öğrencinin annesi, babası ve kızkardeşi de gözaltına alınmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:53 
Fransa, Lyon, Dünya
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