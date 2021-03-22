M. Kemalpaşa Bursa'nın yedinci büyük ilçesi - Son Dakika

M. Kemalpaşa Bursa'nın yedinci büyük ilçesi

22.03.2021 15:31
M. Kemalpaşa Bursa'nın yedinci büyük ilçesi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına (ADNKS), göre Mustafakemalpaşa'nın merkez ve kırsal mahalle nüfusları da belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına (ADNKS), göre Mustafakemalpaşa'nın merkez ve kırsal mahalle nüfusları da belirlendi.

Bursa'nın 131 mahallesiyle hizmet potansiyel alanı en geniş ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa'nın en büyük nüfusa sahip bölgesi Hamidiye, en küçük ise Tırnova oldu. 101 bin 820'lik nüfusuyla Bursa'nın 7. büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa'da merkez Hamidiye Mahallesi 4 bin 20'si erkek ve 4 bin 166'sı kadın toplam 8 bin 186 kişilik nüfusuyla en büyük mahalle.

Bu mahalleyi sırasıyla 5 bin 685 kişiyle Yalıntaş, 4 bin 82 kişiyle Tatkavaklı ve 5 bin 43'le de Atatürk mahalleleri takip ediyor. TÜİK'in verilerine göre Mustafakemalpaşa'nın en küçük nüfuslu mahallesi ise 12 erkek ve 11 kadın olmak üzere toplam 23 nüfuslu Tırnova oldu. Bu mahalleyi de sırayla 36 nüfuslu Garipçeteke ve 37 kişiyle Aşağıbalı izledi. - BURSA

M. Kemalpaşa Bursa'nın yedinci büyük ilçesi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel M. Kemalpaşa Bursa'nın yedinci büyük ilçesi - Son Dakika


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