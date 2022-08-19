Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik! - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik!

19.08.2022 19:57
Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik!

M1 iMac ile Starbucks'da film izlediğimiz videomuzun ardından bu sefer de oyuncu kasası ile Starbuck'a gidip oyun oynadık. Neler yaşandı?

Daha önce yeni M1 iMac ile Starbucks'da film izlediğimiz videomuzun ardından bu sefer de oyuncu kasası ile Starbuck'a gidip oyun oynadık. Neler yaşandı?

Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik!

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda İncehesap'ın Shild Silver hazır oyuncu kasası ile Starbucks'ta kullandık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Videoda yer alan hazır sistemi satın almak için buraya tıklayın

İncehesap hazır sistemlere göz atmak için buraya tıklayın

Starbucks'da kullandığımız hazır sistemde Intel i5-12400F işlemcisi merkezde yer alıyor. Bu işlemci, Asus Prime H610M-K D4 anakartına bağlı. 3200 MHz bellek frekansını destekleyen anakart tüm 12. Nesil Intel işlemcilerle uyumlu.

Oyuncuların en çok merak ettiği donanım tabiki de ekran kartı. Asus Dual GeForce RTX 3070 SI 8 GB 256 bit ekran kartı ile Starbucks'da gayet yeterli ve yüksek FPS'li oyun deneyimi sundu. Bellek tarafında ise 2 adet Team T-Force Vulcan TUF Alliance 3200 MHz RAM bizi karşılıyor.

Depolama konusunda da oldukça iyi bir marka olan WD'nin Green SN350 480 GB, 2400 MB/s yazma ve 1650 MB/s oranına sahip PCIe NVMe SSD modeli kullanılmış.

Tüm donanımlara ev sahipliği yapan kasamız ise Cougar Gemini S IRON-G dahili 600W 80+ dahili PSU bulunan RGB destekli kasa yapıyor.

YORUMLAR
500
Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi Gül Masalı 9. Bölüm 2. Fragmanı | 'Sen benden vazgeçtin' Gül Masalı 9. Bölüm 2. Fragmanı | 'Sen benden vazgeçtin'
Kaynak: Shiftdelete

Starbucks, Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu kasası ile Starbucks'a gittik! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement