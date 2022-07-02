M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu - Son Dakika
Üye Girişi

M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu

02.07.2022 21:53
M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu

Apple, geçtiğimiz ay yeni işletim sistemlerini ve cihazlarını tanıttı. Satışa çıkan M2 MacBook Pro ise ısınma problemi ile gündemde.

Apple, geçtiğimiz ayın başlarında Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve 2 yeni MacBook modeli tanıtıldı. Bir süredir de bu cihazların satışa çıkması bekleniyordu. Nitekim Pro modeli kullanıcılarla buluştu. Air ise önümüzdeki hafta ön siparişe açılıyor. Fakat M2 MacBook Pro kullanıcıları ısınma konusunda şikayetçi.

M2 MacBook Pro ile ısınma problemi bir kez daha gündemde!

M2 MacBook Pro kullanıcıları, cihazın yoğun iş yükü altında ısınma ile başa çıkamadığını söylüyor. Bunun ise birkaç farklı sebebi var. İlk olarak Apple'ın geçtiğimiz yıllarda Intel işlemcili modellerinde olduğu gibi soğutucu fan konusunda iyi iş çıkaramadığını düşünenler mevcut.

M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu

Bir diğer kabul gören iddia ise Apple'ın sessiz çalışma işini abartıyor olması. Cihazı çeşitli performans ve stres testlerine sokan bazı kullanıcılar, ortaya çıkan sonucu kayıt altına alarak yayınladı. Burada gördüğümüz kadarıyla cihaz, fanları çalıştırmakta çok geç kalıyor.

M2 işlemcili MacBook Air'in ön sipariş tarihi belli oldu!

Hatta yapılan bir testte, işlemci sıcaklığı kaça çıktığında fanın çalışmaya başladığını anlamaya çalışan kişiler Cinebench R23 gibi performans testlerini peş peşe çalıştırıyor. İşlemci ilk olarak 93 derece sıcaklığa ulaştığında fanın çalışması bekleniyor. Fakat 101 derece olana kadar herhangi bir müdahale olmadığı gözlemleniyor.

Bu noktada ise fanlar devreye girerek 1.500 RPM'e kadar (yavaş bir şekilde) dönmeye başlıyor. Bir süreliğine sıcaklık 96'ya kadar gerilese de ardından 102 dereceye çıkıyor. Fanlar ise hızlanarak 2.800 RPM'e kadar çıkıyor. Bu hız sıcaklığı ancak 101 dereceye kadar düşürmeye yettiği için fanlar hız artırıp 3.800/4.000 RPM aralığına kadar çıkarak sıcaklığı 90 derecelere kadar düşürüyor.

Dolayısıyla insanlar, eğer böyle bir ısınma sorunuyla karşılaşacaktıysak neden M2 işlemcili MacBook Air yerine aktif fan ile soğutma sistemi bulunan Pro modelini tercih ettik şeklinde eleştiride bulunuyor. Fakat anlaşıldığı üzere genel olarak bu problem fanların çok geç devreye girmesinden kaynaklanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek! Instagram, iOS Kullanıcılarının Hesap Silmesine İzin Verecek! Kullanıcılar şokta! TikTok veri paylaştığını itiraf etti Kullanıcılar şokta! TikTok veri paylaştığını itiraf etti
Kaynak: Shiftdelete

Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 22:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement