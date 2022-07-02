M2 MacBook Pro'da büyük problem! Alanlar pişman oldu

Apple, geçtiğimiz ayın başlarında Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nı düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve 2 yeni MacBook modeli tanıtıldı. Bir süredir de bu cihazların satışa çıkması bekleniyordu. Nitekim Pro modeli kullanıcılarla buluştu. Air ise önümüzdeki hafta ön siparişe açılıyor. Fakat M2 MacBook Pro kullanıcıları ısınma konusunda şikayetçi.

M2 MacBook Pro ile ısınma problemi bir kez daha gündemde!

M2 MacBook Pro kullanıcıları, cihazın yoğun iş yükü altında ısınma ile başa çıkamadığını söylüyor. Bunun ise birkaç farklı sebebi var. İlk olarak Apple'ın geçtiğimiz yıllarda Intel işlemcili modellerinde olduğu gibi soğutucu fan konusunda iyi iş çıkaramadığını düşünenler mevcut.

Bir diğer kabul gören iddia ise Apple'ın sessiz çalışma işini abartıyor olması. Cihazı çeşitli performans ve stres testlerine sokan bazı kullanıcılar, ortaya çıkan sonucu kayıt altına alarak yayınladı. Burada gördüğümüz kadarıyla cihaz, fanları çalıştırmakta çok geç kalıyor.

M2 işlemcili MacBook Air'in ön sipariş tarihi belli oldu!

Hatta yapılan bir testte, işlemci sıcaklığı kaça çıktığında fanın çalışmaya başladığını anlamaya çalışan kişiler Cinebench R23 gibi performans testlerini peş peşe çalıştırıyor. İşlemci ilk olarak 93 derece sıcaklığa ulaştığında fanın çalışması bekleniyor. Fakat 101 derece olana kadar herhangi bir müdahale olmadığı gözlemleniyor.

Bu noktada ise fanlar devreye girerek 1.500 RPM'e kadar (yavaş bir şekilde) dönmeye başlıyor. Bir süreliğine sıcaklık 96'ya kadar gerilese de ardından 102 dereceye çıkıyor. Fanlar ise hızlanarak 2.800 RPM'e kadar çıkıyor. Bu hız sıcaklığı ancak 101 dereceye kadar düşürmeye yettiği için fanlar hız artırıp 3.800/4.000 RPM aralığına kadar çıkarak sıcaklığı 90 derecelere kadar düşürüyor.

Dolayısıyla insanlar, eğer böyle bir ısınma sorunuyla karşılaşacaktıysak neden M2 işlemcili MacBook Air yerine aktif fan ile soğutma sistemi bulunan Pro modelini tercih ettik şeklinde eleştiride bulunuyor. Fakat anlaşıldığı üzere genel olarak bu problem fanların çok geç devreye girmesinden kaynaklanıyor.

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